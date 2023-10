Na manhã desta terça-feira (17), o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prendeu dois homens por tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes, em Riachuelo.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, quando foi informada por populares que, nas imediações do Povoado Dom José Thomaz, no município de Riachuelo, existia um ponto de tráfico de drogas.

Com base na denúncia, os militares deslocaram-se até o endereço, e, ao fim do percurso, depararam-se com dois homens que, ao notarem a presença policial, jogaram uma sacola, adentraram numa residência e tentaram empreender fuga, mas foram interceptados pelos PMs.

Sob posse dos suspeitos, os policiais encontraram substâncias ilícitas dos tipos cocaína e crack, além de uma balança de precisão, R$ 30,00 em espécie, quatro celulares e um coldre para arma de fogo.

Fonte: Ascom PM/SE