Na manhã da última terça-feira, 17, militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) recuperaram uma motocicleta com restrição e prenderam dois homens suspeitos de roubo no Povoado Colônia Treze, município de Lagarto.

A equipe recebeu a informação, por meio de populares, que uma moto tomada de assalto estava na praça do povoado. Diante da comunicação, os policiais foram verificar a situação.

Na praça da igreja, os militares depararam-se com uma motocicleta, com as mesmas características, sob posse de dois suspeitos. Em decorrência do fato, os policiais prosseguiram com as buscas pessoal e veicular e, ao consultar as placas de um dos veículos, foi constatado que a motocicleta estava com a placa de identificação incompatível, além de o chassi e o motor estarem com as numerações adulteradas.

Após as verificações, ficou confirmada que a moto era fruto de um roubo, fato confirmado pelo condutor. Segundo ele, o objeto do ilícito tinha sido roubado por seu primo, na cidade de Riachão do Dantas.

O segundo suspeito, que estava com a outra motocicleta sem documento obrigatório, acrescentou que sua função era anunciar a venda da moto nas redes sociais.

Em virtude do flagrante, as motos e os envolvidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE