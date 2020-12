Hoje é dia: semana tem verão no Hemisfério Sul e Natal pelo mundo

A penúltima semana do ano, entre os dias 20 a 26 de dezembro, traz consigo tanto o clima de confraternização natalina pelo mundo quanto o de altas temperaturas no Brasil.

No dia 21 de dezembro, às 7h02, o Hemisfério Sul estará com o seu polo no ponto mais próximo do Sol, marcando o início do Solstício de Verão. Para explicar porque os dias ficam mais quentes e longos, o Tarde Nacional entrevistou a pesquisadora do Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento:

Jornada Mundial da Juventude

No domingo (20) completam-se 35 anos da instituição da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Em 1985, o Papa João Paulo II definiu que o evento ocorreria sempre uma semana antes da Páscoa. Primeiro, a JMJ aconteceu em 1986 e 1987 para, depois, tornar-se bianual.

Em 2013, a jornada ocorreu no Rio de Janeiro com a participação do Papa Francisco. A atividade foi considerada o maior evento católico da história do Brasil com a reunião de 3,7 milhões de fiéis. Ouça a análise do Revista Brasil sobre a JMJ:

Jorge Curi: símbolo do radialismo esportivo

Na quarta-feira, 23, serão 35 anos desde a morte do radialista e locutor esportivo mineiro Jorge Curi. Referência aos amantes do futebol, Curi teve a chance de fazer um teste para a Rádio Nacional, onde, aprovado, permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo.

O radialista deixou a Rádio Globo em novembro de 1984 e se transferiu para a Rádio Tupi, onde passou a dividir com Doalcey Camargo as narrações dos principais jogos de futebol. Pela Rádio Nacional, Curi narrou jogos históricos como a final da Copa de 1958 e a final da Copa de 1970. No áudio abaixo, você escuta a narração do quarto gol da vitória do Brasil contra a Itália em 1970.

De liceu à Pinacoteca

No dia 25 de dezembro de 1905, a Pinacoteca do Estado de São Paulo era oficialmente inaugurada. O museu, hoje com 115 anos, é um dos mais imponentes do Brasil. O seu edifício foi construído antes, em 1900, para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios , passando a ser regulamentado como museu público estadual em 1911. Como sua história é longa e cheia de datas, as notícias sobre a Pinacoteca podem ser encontradas reunidas neste link da Agência Brasil.

Jesus Cristo e Papai Noel

Feriado cristão, o Natal ocorre todo dia 25 de dezembro. A data foi escolhida para recordar o nascimento de Jesus Cristo. No Brasil e em várias partes do mundo, o dia é feriado e costuma a ser celebrado já na véspera. Mas há vários lugares onde não há a figura do nascimento de Cristo. Afinal, antes de Jesus, o dia 25 de dezembro era comemorado com grandes festividades pagãs que celebravam o deus-sol.

Em 2013, a EBC fez um levantamento de culturas que não tomam o cristianismo como base para a data. Leia no link: quem não comemora o Natal?

Na véspera de Natal, as crianças esperam, ansiosas, a “chegada” de Papai Noel. Os adultos podem não acreditar mais nele, mas há razões para manter a imaginação das crianças vivas. Inclusive, já parou para pensar em como é o natal na Finlândia, a terra do Papai Noel? E, afinal, quem é Papai Noel mesmo e qual é a razão de tanta dedicação no final de ano? Nos links citados existem pistas para essas perguntas.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (20 a 26 de dezembro de 2020)

20 a 26 de dezembro 20 Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (80 anos) – durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, Especial RCA apresentado em duas partes e ainda Ao vivo entre amigos, programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (45 anos) – em 1936, foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu cast, em 12 de setembro daquele ano Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (35 anos) Dia Internacional da Solidariedade Humana – comemoração instituída pela ONU, na Resolução nº 60/209 de 22 de dezembro de 2005 21 Dia do Solstício de Verão – comemorado no Hemisfério Sul Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (05 anos) 22 Morte da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (15 anos) Primeiro modelo de carro Daimler é exibido, veículo é chamado de Mercedes, nome da filha de Emil Jellinek, incentivador do projeto (120 anos) Nascimento do instrumentista e cantor gaúcho Xirú Missioneiro (55 anos) 23 Morte do radialista e locutor desportivo mineiro Jorge Curi (35 anos) – em 1943, teve a chance de fazer um teste para a Rádio Nacional, onde, aprovado, permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo Fundação do Partido Republicano Feminino por Leolinda Castro (110 anos) Fundação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) (60 anos) 24 Morte político paulista Orestes Quércia (10 anos) Fundação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (115 anos) 25 Carlos Magno foi coroado como primeiro Imperador do Sacro Império Romano (1220 anos) Natal

Todas as semanas divulgamos as principais datas em conjunto com o projeto Efemérides da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Neste espaço, o leitor tem acesso aos episódios e personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com os links do material produzido sobre os assuntos.