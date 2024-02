Policiais militares da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM) cumpriram o mandado de prisão contra um homem condenado a mais de 40 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha. A prisão foi divulgada nesta terça-feira, 20.

O cumprimento do mandado de prisão foi registrado na Delegacia de Brejo Grande. Segundo o delegado João Victor, os abusos sexuais começaram ainda na infância e se estenderam até a adolescência. O crime ocorreu no município de Brejo Grande.

Em decorrência do crime, as investigações tiveram seguimento, e a Justiça decretou pena de 42 anos e sete meses de prisão em regime fechado. Com o cumprimento do mandado de prisão, o autor do crime já se encontra à disposição da Justiça