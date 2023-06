Na noite do último domingo (25), um trágico acidente ocorreu na Rodovia João Paulo II, no município de Campo do Brito, resultando na morte de um motorista.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o condutor perdeu o controle do veículo, saindo da pista e acabando por cair em um lago, o que resultou em seu afogamento. Infelizmente, o motorista foi encontrado sem vida dentro do carro.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. Além disso, equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar estiveram presentes no local do acidente.