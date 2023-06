No sábado, 24, a Polícia Militar, por meio do Getam do 3º Batalhão, recuperou dois veículos nos bairros Queimadas e Campo Grande, município de Itabaiana, região do Agreste Central sergipano.

Durante patrulhamento de rotina no Bairro Queimadas, a equipe do Getam foi acionada por populares informando que uma motocicleta estaria abandonada numa região de matagal. De imediato, buscas foram iniciadas e a motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor prata e placa RRB6I62, foi encontrada. Após consulta, foi verificado que a moto foi roubada horas antes no município de Itabaiana. O veículo foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Já no Bairro Campo Grande, a equipe policial foi acionada para verificar uma motocicleta abandonada na Rotatória que liga os Bairros Campo Grande e Luiz Gonzaga. Uma equipe policial se dirigiu ao local e encontrou a moto Biz de cor prata e placa QKP4C37. O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.