Homem tenta matar mulher no município de São Cristóvão

De acordo com informações, o bandido chegou a atingir a mulher no rosto e no braço. Não fosse a ação rápida da PM, estaríamos noticiando um feminicídio

Ainda de acordo com informações, o homem teria esperado a vítima sair da escola para cometer o crime. A vítima saiu gritando por socorro e mesmo assim, com a presença de pessoas na rua, o autor do crime não se conteve.

Ele foi identificado como Valdson da Conceição, foi preso em flagrante e foi conduzido ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis.

ASSISTA