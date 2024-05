Na manhã de sexta-feira, 3, agentes da Delegacia Regional de Carira, juntamente com a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e o Batalhão da Caatinga, deram cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão contra um homem pelo crime de tráfico de drogas. O caso aconteceu no município de Carira.

Na ação, policiais foram até a casa do suspeito, onde foi feita uma revista minuciosa e encontrada uma caixa de sapato, que o homem usava para guardar pinos de cocaína e bolinhas de maconha, além de isqueiro e seda para fazer cigarro.

O celular do investigado também foi apreendido. A partir de algumas mensagens de texto, foi constatada a ação ilícita de tráfico praticada pelo homem. O suspeito, que estava na residência, foi conduzido até a delegacia, para as medidas legais. A companheira dele, também encontrada no imóvel, foi levada à unidade da Polícia Civil.

O inquérito policial que originou o pedido de busca e apreensão se deu por conta de denúncias de atos ilícitos praticados pelo investigado, bem como delitos de ameaça com arma de fogo e agressões verbais contra vizinhos.

O homem está preso, aguardando a audiência de custódia. A Polícia Civil de Carira ressalta que, qualquer informação e denúncias sobre crime na região, podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.