Hoje, dia 19 de outubro, marca o início da Expo Glória 2023, um dos maiores eventos do agronegócio em Sergipe e nas regiões circunvizinhas. Durante quatro dias, a cidade de Nossa Senhora da Glória será o epicentro das atividades agropecuárias, com exposições de animais, palestras, julgamentos, leilões multirraciais e uma incrível programação de shows com artistas renomados. A Expo Glória 2023 promete ser uma celebração do setor agropecuário e da comunidade sertaneja.

O Crescimento de Nossa Senhora da Glória no Agronegócio

Nos últimos anos, o município de Nossa Senhora da Glória tem se destacado como uma potência do agronegócio no Estado de Sergipe. Reconhecido como a “Capital Sergipana do Leite” devido à produção e beneficiamento de leite, Glória também se destaca na pecuária de corte e na produção de grãos, com ênfase no milho. Esse crescimento constante tem transformado a região em um ambiente propício para negócios no agro.

Expo Glória 2023: Um Evento Imperdível

A Expo Glória 2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória com o apoio da COOPSEA (Cooperativa Sertaneja do Agronegócio), é um evento tradicional na região, na sua 39ª edição. A feira desempenha um papel fundamental na promoção e desenvolvimento do agronegócio em Sergipe, proporcionando uma plataforma para agricultores, pecuaristas e empresas do setor apresentarem seus produtos, serviços e tecnologias.

Além das exposições de animais e dos leilões, a Expo Glória 2023 também contará com a participação de diversas empresas do agronegócio, oferecendo oportunidades para interagir com os visitantes e potenciais clientes. O evento é um cenário propício para a concretização de importantes negócios, impulsionando a economia local.

Atrações Artísticas e Música ao Vivo

Mas a Expo Glória não se trata apenas do agronegócio. A música e a cultura também desempenham um papel fundamental na festa. A programação musical deste ano promete animar o público com artistas de renome.

No dia 20 de outubro, sexta-feira, os palcos da Expo Glória receberão César Silva, Cintura Fina e Taty Girl para uma noite de muita música e diversão.

No sábado, 21 de outubro, a festa continua com Leno Ferrari, Luan Estilizado e Zezo, prometendo um sábado inesquecível para todos os presentes.

NetGlória: Conectando a Expo Glória e Transmitindo ao Vivo

Uma novidade empolgante na Expo Glória 2023 é a presença da NetGlória, a internet do sertanejo, que estará conectando os estandes do evento e fomentando a internet no agro. Além disso, a NetGlória estará retransmitindo as apresentações ao vivo na TV NetGlória, no Canal 1 do Portal SoudeSergipe, possibilitando que pessoas de todo o Brasil e além das fronteiras acompanhem as festividades e os destaques do evento.

A Expo Glória 2023 promete ser uma experiência inesquecível que reflete a vitalidade e a união desta cidade sergipana. Continue acompanhando para mais notícias e atualizações sobre este evento marcante.

Por Gladson Cardoso – Jornalista DRT/SE 1.871