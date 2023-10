Nesta quinta-feira, 19, policiais civis cumpriram o mandado de prisão contra o terceiro integrante envolvido no golpe do falso Pix. O homem, que estava foragido, foi detido na manhã de hoje, no município de Propriá.

Segundo apurações policiais, a ação criminosa realizou diversos golpes de falso Pix contra empresas propriaenses, levando o comércio local a ter prejuízos financeiros. O delegado Marcos Carvalho informou que ele e sua equipe seguem com as investigações e novas prisões podem acontecer a qualquer momento.

A Polícia Civil destaca a importância da sociedade prestar informações através do Disque-Denúncia (181), para a contribuição com as investigações. O sigilo da fonte é garantido.