Instituto homenageia Drummond, em São Paulo

O Instituto Moreira Salles promove hoje (31), em São Paulo, mais uma edição do Dia D – Dia de Drummond, em celebração ao aniversário do escritor Carlos Drummond de Andrade, que completaria 118 anos. Pela primeira vez, a programação será inteiramente online, em razão da pandemia de covid-19. Todas as atividades serão gratuitas e disponibilizadas em um site criado especificamente para o projeto.

Uma das atividades é conduzida pelo professor e músico José Miguel Wisnik e se fundamenta na forma como a mineração foi uma constante na obra de Drummond. Como referência para as três aulas que serão ministradas, Wisnik utiliza o ensaio A maquinação do mundo, no qual abordou o assunto.

O objetivo do curso é transcender a identificação do tema nos escritos, levando os participantes a refletir sobre a atuação de mineradoras na atualidade, já que suas operações podem resultar em graves violações de direitos.

Como exemplos ocorridos no Brasil, ou seja, realidade bastante próxima, podem ser citados os episódios que prejudicaram as populações de Mariana e Brumadinho (MG), que, devido à sua magnitude, ganharam repercussão internacional. No caso de Drummond, o foco era a chegada da Vale, então Companhia Vale do Rio Doce, a Itabira, sua cidade natal, que fica a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte.

Também serão exibidos dois filmes sobre o poeta moderno, por meio do site do evento. Com roteiro e direção de Eucanaã Ferraz e fotografia de Walter Carvalho, Vida e verso de Carlos Drummond de Andrade reconta sua trajetória, processo entremeado por leituras de poemas, trechos de cartas, crônicas, diários e ensaios elaborados por ele.

Já o filme Consideração do Poema reúne leituras de poemas de Drummond, feitas por intelectuais e artistas como Fernanda Torres, Jorge Mautner, Milton Hatoum, Laerte, Drica Moraes, Caetano Veloso, Nuno Ramos e Chico Buarque. A direção é de Eucanaã Ferraz, Flávio Moura e Gustavo Rosa de Moura e a fotografia, de Alexandre Wahrhaftig.