Instituto lança plataforma de acesso a índices criminais de São Paulo

O Instituto Sou da Paz lançou em São Paulo a plataforma Sou da Paz Analisa – Dados Online, desenvolvida para viabilizar o acesso de jornalistas, pesquisadores e público aos dados sobre a violência no estado.

“Para o instituto, a transparência das estatísticas de segurança pública sobre violência e criminalidade são fundamentais para o fortalecimento da democracia e para a construção de políticas de prevenção da violência”, disse Carolina Ricardo, diretora-executiva do Sou da Paz, sobre a ferramenta, lançada nesta terça-feira (27).

Segundo Carolina, os dados precisam ser utilizados pela sociedade e, para isso, é necessário criar plataformas amigáveis, para que a população possa acompanhar as estatísticas criminais sem a necessidade de conhecimento técnico.

Por meio de uma interface que não demanda conhecimento técnico para navegação, o portal permite que os usuários acessem mapas temáticos e gráficos, cruzando diferentes crimes ou regiões e se informem, de maneira intuitiva e simples, sobre os índices de homicídios, roubos e outros crimes violentos em suas cidades e regiões.

Além disso, é possível acessar dados de letalidade e mortalidade policial do estado que são publicados mensalmente pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e por Corregedorias das Polícias Civil e Militar do estado. Isso permite acesso a um único ambiente a informações que são disponibilizadas em diferentes sites oficiais.

“Recebemos muitos pedidos de ajuda sobre os dados criminais de São Paulo. A maior parte deles está disponível no site da Secretaria de Segurança pública, mas as pessoas não conseguem encontrá-los. Para resolver o problema, desenvolvemos uma plataforma que entrega os dados de forma intuitiva, junto às análises desenvolvidas pelo Sou da Paz”, disse Leonardo de Carvalho, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz.

Com a plataforma, pessoas que não acompanham regularmente as estatísticas criminais, terão menos dificuldades em se informar sobre os índices em seus municípios. Entre as funcionalidades, é possível que, com uma busca por nome da rua, o usuário saiba qual é a delegacia mais próxima e que também consulte estatísticas de ocorrências registradas no Distrito Policial de sua região.