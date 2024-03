A Delegacia Regional de Propriá informou que uma das três envolvidas no furto de perfumes em um estabelecimento comercial no centro da cidade foi detida em cumprimento a mandado de prisão. Ela foi presa pela Polícia Militar, e a ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 1º.

De acordo com as informações policiais, a investigação tem 31 anos. Ela foi presa em Aracaju no momento em que estava em um estádio assistindo a um jogo de futebol, no início do mês de fevereiro.

O delegado Marcos Carvalho informa que as outras duas investigadas de nomes Ingrid Thaina Santos e Linda Ynaria dos Santos encontram-se foragidas. “As investigações e diligências das forças policiais continuam no intuito de prendê-las”, destacou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a localização das investigadas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). As duas fotos são referentes às foragidas.