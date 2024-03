Um homem de 50 anos investigado por tentativa de feminicídio contra uma dentista há 25 anos teve o mandado de internação cumprido por policiais civis da Delegacia de Porto da Folha, nessa terça-feira, 12. O crime ocorreu na cidade de São Paulo em 1998.

De acordo com as informações policiais, o investigado teria praticado o crime com um facão. Para se defender, a vítima colocou a mão no rosto. O golpe de facão feriu gravemente a mão da vítima.

Durante o procedimento judicial em São Paulo, o Poder Judiciário aplicou medida de segurança consistente em internação hospitalar de custódia e tratamento psiquiátrico.

A decisão judicial foi expedida pela 5ª Vara de Barra Funda, na capital paulista.

Após informações de que o investigado estaria em Porto da Folha, a equipe da delegacia local iniciou as buscas e o encontrou na região central do município. Ele deverá ser encaminhado para São Paulo, estado onde ocorreu o crime.