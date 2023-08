Um indivíduo foi descoberto sem vida, flutuando na superfície da Barragem da Cajaíba, localizada em Itabaiana, durante as últimas horas do sábado passado (5). Essa constatação foi oficializada pelas autoridades do Corpo de Bombeiros.

Conforme relatos de moradores locais, ERIVAN ALVES SANTOS aparentemente teria se dirigido à água para nadar mais cedo e, infelizmente, se tornou vítima de um incidente de afogamento.

O corpo foi posteriormente resgatado pelas equipes do Instituto Médico Legal.