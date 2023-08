Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) conduziram um homem por porte ilegal de arma de fogo, no município de São Francisco, na tarde desse domingo (6).

As equipes policiais receberam denúncia feita pela esposa do suspeito, informando que seu marido estaria embriagado e ameaçando seus parentes com uma espingarda. Ao chegar ao local, os agentes constataram que as informações eram verdadeiras.

O suspeito e o armamento foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá.

Fonte: Ascom PM/SE