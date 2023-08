A cidade de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano, está atualmente imersa em um encontro cultural de proporções memoráveis. A IV Festa Literária de Glória (FLIG), que acontece de 29 a 31 de agosto de 2023, começou com grande entusiasmo ontem, no dia 29. O evento é organizado pela Academia Gloriense de Letras (AGL), com o apoio da Prefeitura Municipal, e tem como objetivo principal promover uma fusão vibrante entre literatura e arte, enriquecendo o cenário cultural da região.



A noite de abertura, realizada no Auditório do SENAC, foi brilhante e diversificada. A Camerata Sergipana, composta por alunos do Departamento de Música da Universidade Federal de Sergipe, cativou a plateia com uma performance emocionante.

Os membros do Studium Lizzy Melo encantaram a todos com sua apresentação de dança, enquanto a Conferência “Políticas Culturais: Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento” trouxe perspectivas instigantes. a discussão foi mediada pelo Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Igor Leonardo Moraes Albuquerque.

Hoje, em 30 de agosto, as atividades da FLIG estão em pleno andamento, com a Praça Filemon Bezerra Lemos como epicentro das ações. Os quatro ambientes distintos da Festa – Estandes, Memorial Padre Leon Gregório, Palco Literário (Coreto), Câmara Municipal e Biblioteca Municipal – estão fervilhando de atividades. Nos Estandes, os visitantes podem explorar obras de escritores locais, livrarias e editoras, além de interagir com representantes de instituições educacionais e grupos culturais da região.

O Palco Literário (Coreto) se tornou um verdadeiro espetáculo de expressões artísticas, oferecendo dança, teatro, contação de histórias, música e recitações. A talentosa cantora sergipana Joseane dyJosa, juntamente com Eraldo Alves e o emocionante Recital Caçadores de Dragões dirigido pelo poeta Thiago Fragata, estão entre os destaques das apresentações.

Na Câmara Municipal, acontecem mesas-redondas que abordam tópicos relevantes, como o “Protagonismo Feminino na Economia Criativa”, a relação entre “O Cangaço e a Literatura de Cordel” e a exploração do “Mundo Fascinante da Literatura Fantástica”. A palestra “Poesia em Tempos de Trevas”, ministrada pelo renomado cordelista Aderaldo Luciano, também promete enriquecer o conhecimento dos participantes.

Um aspecto notável deste ano é o IX Seminário das Academias Literárias de Sergipe (SALS), que acontece na Câmara Municipal. O tema central, “Intercâmbio Cultural: Literatura entre Irmãos”, é uma oportunidade para acadêmicos e entusiastas da literatura se conectarem e compartilharem suas perspectivas. O seminário será transmitido online através do canal da Academia no YouTube, permitindo a participação de acadêmicos de outras regiões.



A Biblioteca Municipal Professor Manuel Cardoso dos Reis é um local especial, onde contações de histórias envolventes são realizadas pelas talentosas contadoras Edilma Rainha, Nara, Teresa e Viviane. Este espaço tem atraído visitantes de todas as idades, encantados pelo espetáculo literário apresentado.

A FLIG também celebra a paixão pelos livros de maneira inovadora neste ano, com o I Concurso de Cosplay Literário. Essa iniciativa visa estimular a comunidade a abraçar a leitura de maneira única, incorporando elementos de personagens literários em suas apresentações. O concurso é gratuito e aberto a todos os participantes do evento, proporcionando uma experiência divertida e enriquecedora.

Com a Festa Literária em pleno andamento, o sertão sergipano está vivo com a energia da cultura, literatura e arte. A capital sergipana do leite tornou-se, neste momento, um verdadeiro epicentro literário.

Para mais informações sobre a programação completa e o Concurso de Cosplay, visite o site oficial do evento em www.academiagloriensedeletras.org e acompanhe as redes sociais. Aguardem ansiosos pelos acontecimentos que marcarão o dia 31 de agosto de 2023, a conclusão vibrante desta IV Festa Literária de Glória.

Segue a programação no PDF << Clique Aqui >>