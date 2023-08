Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) e da Polícia Civil de São Paulo, cumprem mandado de prisão preventiva contra suspeito de furto de gado cometido na zona rural do município de Tomar do Geru, no início do ano de 2023. A detenção ocorreu na última terça-feira, 29, no estado de São Paulo.

As investigações conduzidas pelo delegado Fernando Melo, do Dercra, apuraram o crime de furto de gado ocorrido no estado sergipano. Através de diversas diligências, chegou-se à informação de que o principal suspeito teria fugido para São Paulo, sendo então requerida a sua prisão, que foi deferida pela Comarca de Tomar do Geru/SE.

Com as informações colhidas pelos investigadores da Dercra, o homem foi localizado e preso na capital paulista, na última terça-feira, 29, pela equipe do Denarc de Sergipe, em diligência no Estado de São Paulo e sob o comando da delegada Andrezza Cavalcanti. A ação também teve o apoio da Polícia Civil local. O preso está à disposição da Justiça.