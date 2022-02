Mãe e filho são encontrados mortos em casa no município de Telha

Mãe e filho foram encontrados mortos, no começo da tarde desta quarta-feira (23), no município de Telha, na região do Baixo São Francisco. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Equipes policiais estão no local. De acordo com a Polícia Civil, os dois foram vistos pela última vez no domingo (20) por uma vizinha. Ainda segundo a polícia, no local há marcas de violência e a suspeita é que a morte dos dois tenha sido motivada por envenenamento.