Na tarde dessa segunda-feira (1º), militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem por violência doméstica, no Centro da cidade de Telha, região do Baixo São Francisco.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo no conjunto Albano Franco, quando foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência referente à Lei Maria da Penha.

Quando os policiais chegaram ao endereço citado, depararam-se com a vítima afirmando ter sido agredida e ameaçada com uma faca, pelo seu companheiro.

Os militares realizaram diligências e localizaram o homem, que afirmou não ter agredido nem ameaçado sua companheira. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Propriá para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE