Mais de 60 dias de Coronavírus no Brasil , números são incertos

A primeira morte por Covid-19 ocorreu oficialmente no Brasil em 16 de março, em São Paulo. Nas quatro semanas seguintes, todos os estados do país já haviam registrado mortes.

Até as 10h da manhã desta segunda-feira,04, mais de 101 mil pessoas foram infectadas pelo Covid-19 no país e 7.051 mortes foram registradas, 26 mortes a mais em relação ao balanço divulgado no último domingo.

Os casos recuperados no Brasil também chamam a atenção e passam dos 42 mil em todo território brasileiro, já 8.318 pessoas ainda continuam em estado crítico.

Em relação aos números de casos confirmados, os números podem ser ainda maiores haja visto a quantidade precária de testes, são 339.552 testes, o que equivale a um pouco mais de 1500 testes por 1 milhão de habitantes.

Maycon Fernandes/Jornalista