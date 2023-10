Três indivíduos perderam suas vidas tragicamente em um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta na noite do último domingo (8), na rodovia SE-170, no Povoado Lagoa Seca, situado em Moita Bonita. O incidente foi documentado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

De acordo com relatos de testemunhas, o veículo perdeu o controle e colidiu com a motocicleta, transportando dois ocupantes, resultando na morte instantânea de ambos. A motocicleta envolvida no acidente não pôde ser localizada. Em virtude da colisão, o automóvel acabou caindo em um reservatório de água, resultando na fatalidade do condutor.

Os corpos das vítimas foram posteriormente conduzidos ao Instituto Médico Legal.