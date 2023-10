Policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem que estava com uma quantidade relevante de droga dentro de um veículo. O flagrante aconteceu nesse domingo (08), no município de Nossa Senhora do Socorro.

As equipes do Regimento receberam a informação de que havia três motociclistas realizando manobras perigosas nas imediações da entrada do Conjunto Parque dos Faróis. Os PMs foram averiguar a denúncia, mas não localizaram os motociclistas.

No entanto, os agentes perceberam quando o condutor de um automóvel modelo Logan tentou deixar o local bruscamente, e decidiram revistar o veículo.

Durante o procedimento, os policiais encontraram 433 g de substância análoga à maconha, escondida dentro do carro.

O homem que conduzia o veículo foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.