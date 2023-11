A história da cidade de Monte Alegre teve inicio na Fazenda Olinda (Casarão abandonado encontrado no meio da mata), onde ali chegaram viajantes ainda em meados do Século XVIII, incluindo os irmãos Januário Farias e Leandro Farias, José da Costa Soares (Gararu), e o casal de índios Caboclinho e Maria Ciriaca (Ilha de São Pedro/Porto da Folha). Orientados pelo Frei Dorotheu de Loreto, o último jesuíta na Ilha de São Pedro, esses viajantes estabeleceram-se na região. Leandro Farias ficou com a Fazenda Olinda, Januário fundou a Fazenda Nova (que se tornou a sede do município no futuro), o casal de índios Caboclinho e Maria Ciriaca moraram nas margens do Riacho Capivara próximo à Vila dos Padres, e José da Costa Soares fundou a Fazenda Taxas.

A partir desses fatos, décadas depois a Fazenda Nova se transformou em Povoado Monte Alegre Novo pertencendo a Porto da Folha e anos depois passo a ser parte do município de N.S. da Glória para em seguida se transformar na cidade de Monte Alegre.

Em 1950, o Povoado Monte Alegre Novo era uma pequena comunidade rural com cerca de 150 casas e algumas poucas residências comerciais, pertencente ao Município de N.S da Glória.

Em 1953, reconhecendo a necessidade de criar novos municípios para impulsionar o progresso, foi promulgada a Lei nº 525-A, de 25 de Novembro de 1953, que transformou o Povoado Monte Alegre Novo em cidade independente. Em 03 de Outubro de 1954, Antônio José de Santana foi eleito Prefeito, com a Câmara composta por 05 Vereadores. Porém o Município foi instalado solenemente em 09 de Fevereiro de 1955, recebendo a denominação Monte Alegre de Sergipe para diferenciar de outros municípios com o mesmo nome.

Composição inicial do poder público municipal:

1º Prefeito: Antônio José de Santana

Vereadores: Manoel Pereira de Barros, Lourival Farias Sobrinho, André Correia Dantas, José Lima de Souza e Miguel Loureiro Lima.

Os primeiros Vereadores, em sua maioria eram simples agricultores desprovidos de cultura e conhecimento, deram posse ao Prefeito. Com pouca experiência legislativa, seus trabalhos limitavam-se à aprovação de Projetos de Lei e contas da Prefeitura, sem uma fiscalização adequada. Dois vereadores residiam distantes da sede do município, os outros dois eram comerciantes, e José Lima de Sousa eras o único que se destacava-se culturalmente.

Estes vereadores, inicialmente com pouca ação, contavam com a orientação do experiente Prefeito de N.S da Glória, o Sr. Filemon Bezerra Lemos, e seu Secretário, ajudavam nos trabalhos e balancetes, além de redigir projetos, até que os funcionários Monte-alegrenses pudessem assumir plenamente suas responsabilidades legislativas.

Parabéns Monte Alegre de Sergipe pelos seus 70 anos de Emancipação Política!!!