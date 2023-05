A Capital Sergipana do Leite volta a se destacar no cenário sergipano, dessa vez ao lado dos municípios de Aracaju e Itabaiana, que têm, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), o melhor Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M.

É a primeira vez que o município de Nossa Senhora da Glória está na categoria de gestão efetiva, diante do índice do TCE-SE, que consiste em uma ferramenta para que os gestores municipais e a sociedade em geral avaliem a eficiência das políticas públicas, nas áreas de educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação.

E tem mais! O índice oferece elementos importantes que servem como parâmetro para fiscalização do TCE, e é construído a partir das respostas dos gestores municipais a questionários eletrônicos que são aplicados pelo TCE/SE todos os anos, desde 2016.

Que orgulho pertencer a esta terra com uma administração que assume de fato o compromisso de cuidar do nosso povo!

Via Ascom