Variados segmentos de oposição estão organizando um “blocão” político para enfrentar e derrotar o grupo do ex-prefeito Júnior Chagas, que tem hoje no comando da Prefeitura Municipal Aline Vasconcelos da Silva. A meta da oposição é tirar da administração municipal o grupo atual e conquistar o poder para colocar em prática um projeto popular.

Para viabilizar esse projeto, em Poço Redondo está sendo discutida uma aliança da oposição. Todos os grupos de oposição que disputaram a eleição passada, a exemplo daqueles ligados o então candidatos Binho e Roberto Araújo, sete vereadores incluindo o presidente da Câmara, estão engajados nesse propósito.

“O nosso bloco de oposição vai discutir o melhor programa, o melhor projeto e unificar as propostas em um nome para prefeito e um para vice”, explica o deputado federal João Daniel. Ele tem participado das reuniões, que já aconteceram na sede do município e nos povoados Santa Rosa do Hermínio, Sítios Novo e Bonsucesso, onde, no último final de semana, estavam presentes mais de 150 pessoas.

Já está decidido que os vereadores desse segmento vão fiscalizar melhor a atual gestão, cobrar informações e trabalhar no sentido de garantir a manutenção da unidade da oposição para ter uma vitória eleitoral e um grande projeto para Poço Redondo. Citaram no evento como bons exemplos de gestores Roberto Araújo, Frei Enoque e Ivan Rosa.

