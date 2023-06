Equipes da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), com o apoio da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, prenderam um homem de 60 anos investigado por envolvimento em crimes em Alagoas. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (5), na cidade de Nossa Senhora das Dores.

De acordo com as informações policiais, o mandado de prisão foi expedido pela Comarca da cidade de Igreja Nova (AL). Conforme a apuração policial conduzida pela Polícia Civil de Alagoas, o investigado estaria envolvido em crimes de homicídio. Ele foi encontrado em território sergipano, onde foi preso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.