A juíza Bruna Aparecida, da 18° vara, em decisão liminar expedida no final da noite de ontem, decidiu que terá que ser retirada as postagens em todas as redes sociais, sobre o decreto emergencial.

A deputada federal, Carla Zambelli e o R7 serão obrigados a retirar as postagens do ar. A liminar determina que assim que forem notificados e havendo o não cumprimento da determinação, ambos poderão pagar multa diária de 10 mil.