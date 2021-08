O que são cosméticos veganos?

Nos últimos tempos, a indústria de cosméticos teve uma grande evolução, e passou a se adequar e dar mais visibilidade aos produtos sustentáveis, que auxiliam no bem-estar.

Os nutracêuticos veganos, dentre outros produtos de beleza estão ganhando mais repercussão e sendo mais escolhidos pelas pessoas.

Mas sempre vem a dúvida sobre o que são esses produtos e qual a diferença deles para os industriais.

A seguir, falaremos mais sobre os cosméticos veganos e como eles conseguem auxiliar no bem-estar do nosso corpo, além, claro, de contribuir com o bem do meio ambiente.

.

Primeiramente: o que é o veganismo?

O veganismo é um estilo de vida, quem opta por esse estilo de vida não aceita alimentos ou qualquer produto de origem animal, isso desde um pedaço de carne, até uma vitamina para pele.

E, dentro de suas restrições, os veganos buscam conscientizar as pessoas e reduzir o máximo de produtos de origem animal.

O que são os cosméticos veganos?

Os cosméticos veganos que vão de maquiagens a shampoos profissionais possuem fórmulas totalmente livres de qualquer componente de origem animal.

E nem são testados em animais, pois esse é um pré-requisito da Sociedade Vegana Brasileira, que só libera os produtos veganos para o mercado, se eles respeitam todas essas diretrizes de não explorar animais de nenhum jeito.

Os produtos veganos auxiliam na sustentabilidade

Muito mais do que uma forma diferente de produzir e consumir produtos, o veganismo contribui para garantir um mundo bem mais sustentável.

Quando você opta por comprar cosméticos veganos, o consumidor está apoiando um regime que gasta menos água, desmata bem menos e auxilia na diminuição de criação de gados para fins de consumo.