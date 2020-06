O tempo em Portugal no melhor site meteorológico

Antes de dar um passeio a pé em Portugal, deve ver a previsão do tempo. Existem muitos portais na Internet que cobrem tempo Portugal. Um dos sites mais famosos é o “Meteoprog”. Todos podem escolher a cidade desejada na lista do catálogo e ver a previsão do tempo para o futuro próximo. Aqui pode descobrir a temperatura, percentagem de humidade, pressão atmosférica sobre a cidade:

Em Junho de tempo agrada a hóspedes e residentes Portugal com dias ensolarados. Coimbra é a cidade mais quente do mundo, com temperaturas médias que atingem os 26 graus Celsius. O frio no Porto é de até +20 °C. À noite, a coluna do termômetro desce para + 13 graus.

Ao longo da costa, a taxa diária varia ligeiramente. Tempo para Braga o último fim-de-semana de Junho vai ser suficientemente quente. A temperatura vai atingir +29 graus, pode chover um pouco. A pressão atmosférica será de cerca de 690 mm de coluna de mercúrio, o que poderá levar a uma deterioração da saúde das pessoas dependentes das condições meteorológicas.

Em contraste com previsão em Braga, a tempo para Lisboa é mais agradável. A temperatura não é tão elevada, à tarde a coluna do termômetro não subirá mais do que +25 graus. Sentiremos o vento, a velocidade será de até 7 m/s. A pressão atmosférica é estável, 754 mm de coluna de mercúrio. O índice de radiação ultravioleta é zero — pode estar no exterior sem receio pelo seu bem-estar.

Meteorologia Barcelos — Verões quentes e pluviosidade mínima

O último fim-de-semana de Junho no litoral promete ser mais agradável. Meteorologia Barcelos indica que a semana vai ser quente — até +32 graus. Alguns dias pode haver pouca precipitação. Mas nos fins de semana a coluna do termômetro cairá para +20 graus durante o dia e +16 graus durante a noite. A pressão atmosférica é normal, mas um vento forte pode causar problemas durante uma caminhada.

Quente meteorologia em Barcelos é inferior à temperatura em Bragança. Aqui durante o dia a temperatura atingirá +38 graus. Não se espera chuva neste momento. Vento — não mais do que 1 m/s. A humidade média e a baixa pressão atmosférica podem fazê-lo sentir-se mal, por isso não é recomendado fazer longas caminhadas ou visitar os locais turísticos. É melhor sair à noite, quando a temperatura desce para +18 graus. Um céu sem nuvens durante a noite lhe permitirá desfrutar das estrelas, e um leve arrepio lhe proporcionará conforto.