Uma ação conjunta entre o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) resultou na localização de três armas de fogo e drogas no bairro Olaria, em Aracaju. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, as equipes foram comunicadas pela Delegacia de Simão Dias de que havia mandados judiciais pendentes de cumprimento contra um casal, sendo um mandado de apreensão contra um suspeito e um de prisão, contra uma mulher.

Conforme apuração policial, o casal teria praticado um homicídio em um povoado da cidade onde a vítima foi executada com mais de 12 disparos. Após denúncias de tráfico de drogas, a localização dos investigados foi identificada.

Diante da denúncia, as equipes policiais foram ao local. Ao chegarem à residência, foi feito um cerco policial. Dois suspeitos perceberam a presença da polícia e passaram a fazer disparos de arma de fogo.

Ao fim do confronto, foram apreendidos uma pistola .380 com dois carregadores e 36 munições; e um revólver calibre 32, com cinco munições. Também foi encontrado um rifle calibre 22 e vasta quantidade de drogas, além de motocicleta.

Na ação policial, dois suspeitos acabaram morrendo – o alvo da decisão judicial de apreensão e um outro homem -, mesmo tendo sido prestado socorro. A mulher foi presa em cumprimento ao mandado de prisão. O material e a suspeita foram encaminhadas à delegacia.