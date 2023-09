Foi deflagrada uma operação de combate ao tráfico de drogas em Graccho Cardoso, na manhã desta quarta-feira, 6. A ação policial contou com equipes da Delegacia de Graccho Cardoso, do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Duas pessoas foram presas durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Felipe Tocori, além das duas prisões, diversos materiais foram apreendidos. “A operação resultou na apreensão de armas, munições, drogas, celular, dinheiro e até mudas de maconha foram encontradas na casa”, revelou.

A operação segue em andamento. “Estamos fazendo uma varredura do local com cães do canil da Polícia Militar, que estão à procura de mais drogas”, acrescentou o delegado Felipe Tocori citando que as investigações ainda terão continuidade.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.