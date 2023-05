Foi deflagrada a Operação Imprópria Mensura, na manhã desta terça-feira (23). A ação policial tem como objetivo desarticular um esquema fraudulento envolvendo empresas fictícias que atuam de maneira ilícita nas licitações públicas no município de Graccho Cardoso. A operação é do Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Aquidabã e Graccho Cardoso, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Unidades das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal prestaram apoio à operação.

Durante a operação, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços relacionados ao esquema suspeito. A operação “Imprópria Mensura” representa um passo importante no enfrentamento de práticas ilícitas que prejudicam o erário e a sociedade sergipana como um todo.

O Ministério Público de Sergipe e as demais instituições envolvidas na operação reiteram o compromisso com a justiça, a ética e a defesa dos princípios democráticos, trabalhando em benefício da sociedade.

Pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) participam equipes de unidades como Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Divisão de Inteligência (Dipol), Coordenadoria de Operações Policiais Especiais (Core), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Departamento de Narcóticos (Denarc) e Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap).