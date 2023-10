Investigações do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), levaram agentes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, com o apoio de equipes da Companhia Independente em Áreas de Caatinga, a localizar o suspeito pelo crime de latrocínio que vitimou um vigilante a caminho do trabalho no último dia 29 de setembro, no loteamento Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. As imagens divulgadas na última segunda-feira, dia 09, foram cruciais para o repasse de informações, através do Disque Denúncia, 181.

De acordo com informações policiais, o suspeito de realizar os disparos contra a vítima, identificado como Lailson Santos da Conceição, foi localizado em sua residência após uma intensa investigação que teve início com a divulgação de imagens das câmeras de segurança em TVs, redes sociais e imprensa. Laison, responsável também por tentar outro latrocínio contra um motorista de aplicativo era conhecido da polícia e atuava frequentemente na região de Nossa Senhora da Glória e também em Nossa Senhora do Socorro.

Com base nas informações recebidas por meio de Disque-Denúncia, a Polícia Civil solicitou os mandados de prisão ao Poder Judiciário. Com o mandado de prisão expedido, foram realizadas diligências que resultaram na localização do suspeito, na tarde de hoje, 11, na casa de sua namorada. No momento da abordagem, o suspeito armado entrou em confronto com os policiais, e acabou sendo atingindo, não resistindo aos ferimentos, e veio a óbito no local.

A Polícia Civil segue à procura do segundo suspeito no crime, Leandro Ávila de Jesus Santos, e solicita à população que quaisquer informações sobre sua localização deve ser repassada através do Disque-Denúncia, 181.O sigilo do denunciante é garantido.

Sobre o caso

A Polícia Civil divulgou no dia 09 deste mês imagens dos autores de uma tentativa de roubo contra um motorista de aplicativo em Nossa Senhora do Socorro. Eles são os mesmos investigados pelo latrocínio que vitimou um vigilante a caminho do trabalho no último dia 29 de setembro, no loteamento Piabeta, na mesma cidade.

A investigação do latrocínio também verificou que, no dia anterior ao crime que vitimou o vigilante, os autores tentaram praticar um roubo contra um motorista por aplicativo. “Eles chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas não conseguiram atingir a vítima”, complementou.

Foto do foragido Leandro Ávila de Jesus Santos