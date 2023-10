Na manhã desta quinta-feira (12), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prendeu três pessoas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no Bairro Santa Maria. Os infratores portavam também munições, coletes balísticos e drogas.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, no citado bairro, quando foi informada por populares que algumas pessoas estavam consumindo bebida alcoólica, enquanto planejavam um homicídio, e um deles portava uma arma de fogo. De acordo com a denúncia, os suspeitos eram traficantes de entorpecentes.

Com base nos dados, os militares foram ao local e depararam-se com um rapaz, que estava sem camisa e portava uma pistola na cintura. Em decorrência do flagrante, os PMs deram voz de parada, porém ele adentrou à residência, jogou a arma no sofá, tentou empreender fuga, mas foi interceptado.

Durante o acompanhamento dos policiais, uma mulher, que estava dentro da casa, também correu para os fundos do domicílio e jogou várias sacolas por cima do muro, além de uma balança de precisão; e do lado de fora, a terceira suspeita resistiu à abordagem.

Dentro da residência, os policiais encontraram duas capas de colete, outra balança de precisão e dois rolos de papel filme.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.