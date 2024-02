Cerca de R$ 2,5 milhões em bens como veículos e imóveis foram apreendidos em Sergipe durante operação de cumprimento a decisões judiciais para localização de patrimônio pertencente a uma organização criminosa da Bahia. Os itens apreendidos pertenciam a um investigado que se mudou para o território sergipano a fim de promover operações financeiras da organização criminosa. A ação policial, que foi deflagrada pela Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto, foi divulgada nesta quarta-feira, 21.

De acordo com as informações policiais, uma operação conjunta, ocorrida em dezembro do ano passado, entre a Polícia Civil, o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) de Sergipe e a PM da Bahia resultou na prisão de um suspeito de liderar uma organização criminosa baiana. A operação culminou na apreensão de armas e drogas. Na ação policial, ocorreu confronto armado e o investigado acabou indo a óbito.

No decorrer do inquérito policial contra o investigado pelos crimes de tráfico de drogas e de ordem financeira, a Polícia Civil apurou que o preso escolheu a cidade de Lagarto como local para lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Conforme apuração policial, o esquema era feito através da compra de imóveis, veículos de luxo e propriedades rurais, resultando em uma farta quantidade de bens de alto valor financeiro.

Com a decisão judicial emitida pela Vara Criminal da Comarca de Lagarto, a Polícia Civil apreendeu um veículo BMW 330i, uma caminhonete Ford Ranger FX4, três imóveis residenciais e uma fazenda.

Diante da apreensão dos R$ 2,5 milhões em bens que estavam sob posse da organização criminosa, o delegado Paulo Cristiano considerou que a investigação está concluída. “A tentativa de atuação dessa oganização criminosa no estado foi frustrada pela ação das forças policiais, demonstrando assim o empenho e a força da Polícia Sergipana no combate ao crime organizado”, finalizou o delegado.