PC detém dupla suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Capela

Policiais da Delegacia de Capela e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) prenderam em flagrante dois suspeitos no início da tarde de hoje, 23, no município capelense. José Carlos e Tatiana da Conceição são apontados como praticantes dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

O caso começou a ser investigado pelas forças policiais após o recebimento de informações de que José e Tatiana realizavam tráfico de drogas nas proximidades do fórum eleitoral de Capela. Com a comprovação da denúncia, a autoridade policial local representou por mandados de busca e apreensão contra os suspeitos.

Com a expedição dos mandados pelo Juízo competente, foi deflagrada operação que tinha o objetivo de prendê-los. Na ocasião, foram apreendidos com os investigados uma significativa quantidade de crack, dinheiro e objetos oriundos do tráfico de drogas.

A dupla foi encaminhada à capital sergipana, local onde será apresentada em audiência de custódia.