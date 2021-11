PC divulga imagem do autor de disparos contra motorista de ambulância em Maruim

- Advertisement -

Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (10), imagem do suspeito de tentativa de homicídio contra um motorista de ambulância em Maruim. Ele foi identificado como Marcelo da Silva Siqueira, 41. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão preventiva. O caso ocorreu na terça-feira, 26 de outubro.

De acordo com as investigações, o alvo da ação criminosa era o condutor do veículo de emergência. A motivação do crime teria sido um desentendimento entre o investigado e o motorista da ambulância dias antes da investida. No momento da ação criminosa, uma criança e a mãe dela estavam no veículo.

O investigado continua foragido e a Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a localização de Marcelo da Silva Siqueira sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.