Polícia Civil divulga foto de suspeito de homicídio em Maruim

A Delegacia de Maruim divulga a imagem de Júlio do Santos França, o “Junior Raus”, suspeito de praticar homicídio contra Paulo Vinícius Vieira Santos, na rua Santo Antônio, no dia 1º de janeiro de 2023, no município de Maruim. Informações sobre o paradeiro do investigado podem ser repassadas à Polícia Civil pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.

De acordo com a polícia, o suspeito possui um mandado de prisão por homicídio qualificado em decorrência do crime contra Paulo. Os levantamentos policiais mostraram que o autor praticou o delito utilizando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a alvo em via pública, no momento em que as pessoas comemoravam o ano novo.

Segundo informações colhidas durante as investigações, a vítima teve um relacionamento amoroso com a irmã do suspeito. No entanto, ela não se contentava com término e perseguia constantemente o ex-namorado. Diante desses fatos, Júlio ficou incomodado com a situação da irmã, e, sorrateiramente, se aproximou de Paulo e praticou o delito.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Diante do caso, a Polícia Civil solicita que, quem tiver informações que levem à identificação e à localização do suspeito do crime, ligue para o Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido.