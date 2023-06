A Delegacia de Rosário do Catete informou, nesta quarta-feira (6), que finalizou o inquérito policial que investigava uma mulher que esfaqueou o companheiro. Na apuração policial, ficou constatado que a mulher agiu em legítima defesa, sendo absolvida da acusação. A investigação verificou ainda que o companheiro dela era usuário de várias drogas e já havia a agredido fisicamente.

De acordo com as investigações, ao longo do procedimento policial, diversas testemunhas foram ouvidas, inclusive parentes do companheiro da mulher que à época estava sendo investigada. Os depoimentos indicaram que o homem constantemente a agredia, proferia xingamentos e ameaçava a companheira e suas duas filhas crianças.

Conforme a apuração policial, no dia do fato que estava sendo investigado – 30 de abril – o homem começou, novamente, a agredir e xingar a companheira e as filhas, além de fazer ameaças de morte. Após o fato, a mulher foi para casa, que foi invadida pelo companheiro. Ele pegou uma faca e foi na direção das crianças.

Diante da invasão do homem à casa e também das ameaças às crianças, a mulher pegou outra faca e foi proteger as filhas. Ela conseguiu tirar as crianças de casa. Então, o homem foi esfaquear a companheira, que se protegeu com a mão e, sem querer, a faca tocou o pescoço do homem.

Assim, a Polícia Civil identificou que, mesmo que a companheira tivesse tido a intenção, ficaria excluída a persecução penal devido a legítima defesa. A mulher sofreu, por anos, um terrível ciclo de violência doméstica, estando, no momento dos fatos, sofrendo um atentado contra sua vida. O inquérito policial foi finalizado, indicando a legítima defesa, sendo encaminhado ao Judiciário para arquivamento.