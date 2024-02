Como resultado de investigações sobre fraude no seguro DPVAT, a Delegacia Regional de Propriá identificou e indiciou uma mulher supostamente envolvida na prática fraudulenta contra a seguradora. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 27.

Segundo o delegado Marcos Carvalho, a seguradora acionou a Polícia Civil com representação formal por suposta prática de estelionato contra a empresa. No procedimento investigativo, ao delegado os agentes ouviram envolvidos.

“Identificamos que a placa da motocicleta supostamente envolvida no acidente nada tinha a ver com o fato. Também constatamos que as informações do veículo levaram a erro e prejuízo à seguradora”, descreveu o delegado.

Além de estelionato, a investigada, que reside em Malhada dos Bois, responderá por falsificação de documento. Outros envolvidos no mesmo caso estão sendo investigados.

Outra investigação

Uma outra investigação sobre prejuízo à seguradora foi finalizada ainda em 2023. Na época, outros três investigados – residentes fora de Sergipe – foram identificados e indiciados pela mesma prática criminosa.