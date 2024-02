Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Civil de Campo do Brito identificou dois homens e cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um deles por uma tentativa de homicídio ocorrida no município britense. O caso aconteceu após desentendimento iniciado numa festa local.

De acordo com a delegada Pamela Guarilha, responsável pelo caso, o crime aconteceu no dia 18 de fevereiro, depois de seresta realizada na cidade. Segundo o apurado, três homens se desentenderam no evento e um dos envolvidos ameaçou a vítima.

Após a festa, o suspeito recrutou o seu irmão para a realização da ação criminal. Ao abordar a vítima, a dupla efetuou diversos disparos de arma de fogo e golpes de capacete contra ela.

Os autores do crime foram identificados com a ajuda de câmeras de segurança do local. A partir do apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, a Polícia Civil realizou a busca e apreensão nas residências dos suspeitos, no Campo do Brito.

Em um dos casos, um deles resistiu à ação policial e confrontou os agentes, evoluindo a óbito. Já o segundo suspeito, se apresentou à delegacia para qualificação e interrogatório e confessou todos os fatos, sendo preso.

Nas buscas, foram encontrados o capacete utilizado no crime e a roupa dos autores. O caso está à disposição do Poder Judiciário.