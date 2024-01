Nesta quarta-feira, 24, a Polícia Civil indiciou um suspeito por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo em Ribeirópolis. O caso aconteceu em uma confraternização no dia 7 de janeiro deste ano.

Na data do acontecimento, as forças de segurança pública foram acionadas devido a um suspeito ter disparado contra um jovem em uma confraternização no centro de Ribeirópolis. De acordo com os relatos de testemunhas, ambos estavam em uma discussão quando o fato criminoso aconteceu. O desentendimento entre os dois ocorreu pelo motivo de que o suspeito estava incomodado com o volume do som na confraternização. A vítima foi atingida no braço e foi levada a um hospital.

A partir daí, foram iniciadas as diligências policiais, que resultaram na identificação do suspeito, que fugiu após atacar a vítima.

Entretanto, no dia 9 do mesmo mês, o suspeito se entregou à Polícia Civil e revelou a localização da arma do crime, que foi apreendida pelos agentes.

No entanto, após a prisão do suspeito, o investigado conquistou na Justiça uma contra-ordem ao mandado de prisão, assim dando a ele o direito de responder em liberdade

Gregório Bezerra, delegado responsável pelo caso, destacou que a conduta criminosa praticada pelo suspeito se amolda ao tipo penal da tentativa de homicídio em sua modalidade qualificada por motivo fútil. “Todo o arcabouço probatório construído na investigação aponta que o suspeito, após se incomodar com o volume do som, assumiu o risco de produzir o resultado morte quando efetuou o disparo com a sua pistola calibre 380 em via pública. Além de que ainda responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que a arma apesar de ser registrada, não possuía porte para transitar fora do seu estabelecimento comercial”, explicou.

A Polícia Civil reforça o seu compromisso com a segurança pública sergipana e pede para aqueles que tenham conhecimentos sobre crimes denunciem os fatos criminosos à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.