Na manhã de terça-feira, 21, a equipe da Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão definitiva contra um homem de 22 anos, investigado por tráfico de drogas. A detenção ocorreu na residência do suspeito, localizada no bairro Coroa do Meio, em Porto da Folha.

Segundo informações policiais, o investigado já possui em seu histórico crimes relacionados à violência doméstica e ao tráfico de entorpecentes. A prisão anterior ocorreu no dia 20 de agosto de 2022, quando foi autuado em flagrante por envolvimento com o comércio ilegal de drogas, durante uma operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar, no município de Porto da Folha.

Desta vez, após diversas diligências e campanas realizadas em sua residência, o homem foi localizado, sendo dado cumprimento ao mandado de prisão definitiva expedido pelo Poder Judiciário.

O acusado encontra-se custodiado, aguardando as devidas medidas cabíveis. O caso está à disposição da Justiça.