A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira (13), durante o Carnaval que ocorre na cidade de Itabaianinha, um homem suspeito de realizar o crime tráfico de drogas na Praça Olímpio Campos.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a polícia estava investigando denúncia de que o suspeito de alcunha Dudu estaria abastecendo entorpecentes em uma praça local.

“Visualizamos a chegada de Dudu em sua residência na rua da Presa e em seguida ele confessou que tinha “Massa” em sua casa”, detalhou o delegado.

No local foram encontrados 21 unidades de substância acondicionada em material plástico, aparentemente cocaína. Também foi apreendido dinheiro, celulares e uma balança de precisão. Em interrogatório, o suspeito confessou ser o dono do entorpecente e alegou que seria para uso com os amigos. Ele foi preso e será submetido a audiência de custódia.