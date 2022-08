Petrobras reduz preços de venda de diesel para as distribuidoras

A partir de amanhã (12), o preço médio do diesel A vendido pela Petrobras às concessionárias passará de 5,41 reais para 5,19 reais por litro, uma redução de 0,22 reais por litro.

Segundo a empresa, a participação da Petrobras nos preços ao consumidor passará de uma média de 4,87 reais para a bomba, levando em conta a obrigatoriedade da mistura de 90% de diesel A e 10% de biodiesel na composição do diesel vendido nos postos 4,67 por litro vendido.

“O corte ocorre após a estabilização do preço de referência do diesel em um patamar mais baixo, o que é consistente com a prática de precificação da Petrobras, que visa equilibrar seu preço com o mercado global, mas não os preços internos repassados ​​à Petrobras. taxas de câmbio”, disse a empresa em comunicado.