PF faz ação contra suspeitos de compra de votos em São Gonçalo

Policiais federais cumprem (2) seis mandados de busca e apreensão em três municípios do Grande Rio, por suspeita de corrupção eleitoral no segundo turno das eleições municipais de São Gonçalo, em 2020. Além de São Gonçalo, a Operação $ufrágio cumpre mandados em Niterói e Maricá.

A operação é um desdobramento das investigações iniciadas com a prisão em flagrante de quatro pessoas, no dia do ano passado. Com os suspeitos, foram apreendidos dinheiro em espécie e material de campanha de um dos candidatos.

O material apreendido na ação de será analisado e, se confirmadas as suspeitas, os investigados responderão por corrupção eleitoral, além de outros crimes eventualmente constatados no curso das investigações.