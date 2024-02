Militares do Batalhão de Polícia de Radio Patrulha apreenderam 43 tabletes de maconha e prenderam três pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas, no conjunto Lourival Batista, em Aracaju. A ação policial ocorreu no sábado, 24.

Uma equipe policial realizava patrulhamento na localidade, quando recebeu informações de populares sobre um intenso tráfico de drogas na região. Os policiais chegaram ao endereço indicado e viram um homem entregando uma bolsa para outro.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos soltaram a sacola e tentaram fugir, mas foram alcançados. No interior da residência, foram apreendidos 43 tabletes de maconha, além de uma balança de precisão

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE