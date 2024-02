Militares da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/3º BPM) prenderam um homem por suspeita de tentativa de homicídio no Povoado Piripiri, município de São Domingos, Região Agreste. Uma arma de fabricação caseira foi apreendida. A ação policial ocorreu no sábado, 24.

Segundo informações policiais, o suspeito estava em via pública com uma espingarda, atirou contra um homem e fugiu do local. Após buscas na localidade, ele foi encontrado em posse de uma arma de fabricação caseira, sem munições.

Ainda segundo as informações policiais, o suspeito apresentava algumas escoriações que, segundo ele, foram causadas pelos populares.

O homem foi levado ao Hospital Regional e, posteriormente, a ocorrência encaminhada à Delegacia Regional de Itabaiana para as devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE