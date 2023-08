Equipes da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam um aparelho de som automotivo no município de Propriá, região do Baixo São Francisco, após denúncia de perturbação do sossego alheio na madrugada desse domingo, 20.

Os policiais realizavam rondas de rotina no Centro da cidade, quando receberam a denúncia de que um veículo estava com um som acima do permitido pela legislação. Assim que chegaram ao local, as informações foram constatadas e os aparelhos apreendidos.

O responsável assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

Fonte: Ascom PM/SE